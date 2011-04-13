Половину недостроев реально ввести в эксплуатацию - Минрегионстрой

В Украине половину из около 4 тысяч объектов незавершенного жилищного строительства реально ввести в эксплуатацию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель директора департамента жилищного строительства, стройиндустрии и промышленности стройматериалов Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир ВЫСОЧИН в ходе круглого стола «Достроят ли в Украине недострои?».

По его словам, в Украине на сегодня насчитывается около 4 тысяч объектов незавершенного жилищного строительства общей площадью около 16 млн. кв. м.

«Где-то на половине объектов фактически продолжается строительство и есть реальная возможность их ввести в эксплуатацию», - сказал В.ВЫСОЧИН.

По мнению представителя министерства, для того, чтобы достроить незавершенные объекты, необходимо определиться с потребностью граждан в жилье. При этом все застройщики, у которых есть недострои, должны совместно с местными органами власти проанализировать стройки, чтобы найти способы ускорить их ввод в эксплуатацию (к примеру, определить очередность, снизить этажность и т.д.).

Кроме того, В.ВЫСОЧИН считает, что достройке незавершенных объектов будет способствовать отмена дополнительного твердого залога при покупке жилья на первичном рынке, поскольку она увеличит количество заемщиков.

По его данным, около 60% строящегося жилья в Украине финансируется за средства граждан (включая ипотечные кредиты), около 7% - за счет кредитов застройщиков.