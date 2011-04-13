Кабмин утвердил программу пересмотра строительных норм

Кабинет Министров Украины сегодня утвердил Программу пересмотра государственных строительных норм (ГСН) и правил на период до 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, целью программы является обеспечение развития национальной системы нормирования в строительстве путем пересмотра ГСН и правил, по результатам которого они могут быть отменены, внесены изменения в них или разработаны новые ГСН и правила.

Главным образом это касается тех норм, которые были приняты до вступления в силу Закона «О строительных нормах» (от 5 ноября 2009 г.), а на первом этапе подлежат пересмотру нормы, принятые до 1992 года. Всего подлежат пересмотру более 370 документов.

«Весомой составляющей действующих строительных норм и нормативных документов являются специфические по сути нормативы, которые должны разрабатываться отраслевыми министерствами в пределах своих полномочий. Значительное их количество – это документы бывшего СССР с пометками СНиП и СН, принятые в 70-90 годы прошлого века и нуждающиеся в безотлагательном пересмотре», – сказал В.ТИХОНОВ.

При этом программа предусматривает формирование системы базовых организаций по научно-технической деятельности в строительстве, а также создание центрального фонда строительных норм.

По данным В.ТИХОНОВА, в 2010 году количество пересмотренных строительных норм с пометками СНиП и СН от общего количества достигло 78%. Завершение работы по пересмотру устаревших государственных стандартов запланировано на 2011 год, а строительных норм – на 2012 год.