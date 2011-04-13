Кабмин утвердил порядок принятия объектов в эксплуатацию

Правительство своим постановлением сегодня утвердило Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, разработанный во исполнение Закона «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, этот документ дает возможность унифицировать действия и полномочия инспекций Государственного архитектурно-строительного контроля в процессе принятия и рассмотрения документов, которые подаются заказчиком для принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Вице-премьер-министр отметил, что этим же постановлением правительство утвердило также Порядок внесения платы за выдачу сертификата, который выдается при принятии законченного строительством объекта, и ее размер.

По словам В.ТИХОНОВА, документ предусматривает, что размер платы за выдачу сертификата для законченных строительством объектов, которые принадлежат к VI категории сложности, составляет 4,6 минимальной заработной платы, к V категории сложности – 5,2 минимальной заработной платы.

Также Кабинет Министров принял постановление «Некоторые вопросы выполнения подготовительных и строительных работ», которым утверждаются Порядок выполнения подготовительных работ и Порядок выполнения строительных работ.