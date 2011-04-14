Эконом-жилье на первичном рынке Харькова в марте подешевело на 1,8%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в марте текущего года снизилась на 1,8% по сравнению с февралем т.г. – с 5619,5 до 5518,7 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (г. Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в марте подорожало на 1,8% - с 9452,3 до 9625 грн./кв. м.

При этом цена на жилье премиум-класса выросла на 2,7% - с 15023 до 15421 грн./кв. м.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, г. Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и в украинских Карпатах. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).