В Житомире цены на недвижимость за первый квартал снизились на 5%

В Житомире за январь-март т.г. цены на недвижимость снизились к началу года в среднем на 5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил житомирский эксперт по недвижимости и основатель агентства недвижимости "Актив+" Сергей ФОРЕСТ.

По его словам, "в первом квартале текущего года цены на рынке недвижимости в Житомире к началу года немного упали, в среднем на 5%".

Такая ситуация , по мнению эксперта, обусловлена отсутствием роста спроса, а оживление продаж наступит только осенью этого года. Исключение составляет продажа частных секторов и земельных участков.

При этом С.ФОРЕСТ уточнил, что в настоящее время цена однокомнатной квартиры в пятиэтажном доме (хрущевке) в Житомире составляет в среднем 24000–29000 у.е. За приобретение двухкомнатной квартиры нужно заплатить 31000–36000 у.е., а за трёхкомнатную (хрущевку) - до 42000 у.е.

В среднем до 5% к началу этого года снизились в Житомире и цены на квартиры улучшенной планировки (девятиэтажные дома).

Сейчас стоимость такой однокомнатной квартиры колеблется в пределах 29000–31000 у.е.

Двухкомнатную квартиру улучшенной планировки можно приобрести за 40000-46000 у.е., а трехкомнатную – за 45000-55000 у.е.

С.ФОРЕСТ также уточнил, что желающим приобрести частный дом с удобствами в Житомире предлагают заплатить не меньше 60000-70000 у.е.

Цены на земельные участки под застройку в областном центре колеблются от 1500 до 5000 у.е. за сотку.

Аренда квартир в Житомире на сегодняшний день остается без изменений. Однокомнатную квартиру с мебелью можно снять на месяц за 1200–1300 грн., такая же квартира с евроремонтом будет стоить 2000 грн. в месяц