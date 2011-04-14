Эксперт не видит предпосылок для снижения стоимости жилья эконом-класса в Киеве

Генеральный директор агентства недвижимости «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА не видит предпосылок для снижения стоимости жилья эконом-класса в Киеве.

Такое мнение она высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если считать классическим эконом-классом объекты до 70-80 тыс. долл., то в этом сегменте на сегодняшний день можно купить достаточно широкий спектр объектов недвижимости. Это объекты любой комнатности, туда даже попадают трех- и четырехкомнатные квартиры. Это говорит о том, что на рынке цены достаточно низкие», – считает гендиректор агентства недвижимости.

В то же время, по словам эксперта, в первом квартале можно было наблюдать такую тенденцию, когда за квартиру «с изюминкой» в эконом-классе переплачивали 10-20 тыс. долл. за вид из окна (к примеру, на Оболонских Липках).

«Я не думаю, что будет понижение. Тем более, мы видим явный интерес, смещение в сторону увеличения. Это говорит о том, что за последние два года эконом-классом насытился рынок с точки зрения приобретений. Клиенты пытаются сейчас выйти на определенный более высокий уровень предложения», – считает она.

И.ЛУХАНИНА уточнила, что квартиры в качественных домах, которым не более 10 лет, дешеветь не будут, а стоимость «гостинок» и «хрущевок» до конца года может снизиться на 5-7%. «Но мы же понимаем, что это не падение. Это то, что происходит обычно в пределах торга», – добавила она.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.