КГГА дала застройщикам месяц для уплаты отчислений на развитие инфраструктуры города

Киевская городская государственная администрация предлагает инвесторам строительства, которые не уплатили обязательные взносы в городской бюджет, в месячный срок выполнить свои обязательства, в противном случае город будет вынужден инициировать расторжение инвестиционных договоров по согласию сторон или через суд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.

Согласно сообщению, такое решение было принято вчера, 13 апреля, на заседании постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, по десяти проблемным объектам инвестирования, которые были рассмотрены на заседании комиссии, обязательства составляют свыше 167 млн. грн. В частности, это 1% от стоимости проекта – возмещение в городской бюджет за организацию конкурса и 5-10% – взнос на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.

«В 2008 году выплата взносов в городской бюджет по данным договорам была отсрочена на неопределенное время. Сейчас часть площадок занята инвесторами, которые не платят средства в бюджет и в большинстве случаев не ведут никакой деятельности. Поэтому мы будем обязывать инвесторов в месячный срок возместить 1% за организацию конкурса (на сегодня их долг составляет 14,8 млн. грн.) и предлагать заключить дополнительные соглашения о согласовании сроков сдачи объектов и оплаты средств на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города (152,4 млн. грн.). В случае отказа инвесторов мы будем инициировать расторжение таких договоров», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.