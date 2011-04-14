«Киевгорстрой» 20 апреля сдаст под заселение жилой дом в Буче

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 20 апреля т.г. планирует сдать под заселение жилой дом №3 на Новом шоссе, 14 в г. Буча Киевской области.

Об этом сообщается на сайте компании.

По данным «Киевгорстроя», жилой дом №3 расположен в квартале многоэтажной жилищной застройки в пределах улицы Вишневой, Нового шоссе и бульвара Богдана Хмельницкого.

5-секционный жилой дом разной этажности (от 9 до 16 этажей) рассчитан на 252 квартиры, из них 80 однокомнатных, 91 двухкомнатная, 81 трехкомнатная. На первых этажах разместятся нежилые помещения социального назначения. Общая площадь встроенных помещений составит 1,6 тыс. кв. м. Площадь земельного участка под застройку составляет 1,27 га. Строительство дома началось в июне 2007 года.

Объект внесен в государственную программу строительства доступного жилья, которая предусматривает приобретение квартир по принципу 70/30 (70% стоимости жилья платит гражданин, 30% – средства бюджета).

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).