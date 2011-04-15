Партия регионов в Киевсовете выступает за передачу предприятий ЖКХ в концессию

Глава фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО выступает за передачу столичных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в концессию.

Об этом УНИАН сообщили в его пресс-службе.

«По моему мнению, назрело время, когда депутаты Киевсовета должны поддержать идею концессионного управления в сфере ЖКХ», - сказал А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Он считает, что концессия - это чуть ли не единственная возможность для Киева оставить имущество в своей собственности и при этом провести эффективные преобразования в самой сложной для инвестирования отрасли - ЖКХ.

А.ОМЕЛЬЯНЕНКО отметил, что среди преимуществ концессии – привлечение инвестиций в коммунальную сферу и уменьшение бюджетной нагрузки, возможность проведения реконструкции и технического переоснащения объектов ЖКХ за средства концессионера.

«Концессионеру, конечно, интересно работать с расчетом на определенную прибыль, но инвестор не менее заинтересован и в том, чтобы киевляне платили стабильно, а, следовательно, тарифы не должны быть высокими, а, прежде всего, экономически обоснованными», - добавил он.

По мнению главы фракции ПР в Киевсовете, даже после прихода концессионера ситуацию в ЖКХ изменить удастся не раньше чем через несколько лет.