Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 6,8%

Строительные предприятия Украины в январе-марте этого года увеличили объемы работ на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 7 млрд. 792,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 6,3% – до 510,6 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 9,3%, до 6 млрд. 466,5 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 10,7%, до 766,5 млн. грн., по завершению строительства – увеличили на 15,2%, до 39,2 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 13,4%, до 9,9 млн. грн.

В Госкомстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 82,5% от общего объема, по капитальному ремонту – 10,4%, по текущему ремонту – 7,1%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-марте т.г. увеличили объем работ на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 921,7 млн. грн., выполнив 24,7% от общегосударственного объема работ.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-феврале этого года увеличили объемы работ на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млрд. 430,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины за 2010 года снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.