Депутаты предлагают дать собственникам жилья право выбирать способ управления домом

Народные депутаты Валерий БОНДЫК, Эдуард ПРУТНИК, Алексей ПЛОТНИКОВ, Валерий ХАРЛИМ, Дмитрий ШПЕНОВ, Василий СТЕЛЬМАШЕНКО (Партия регионов), Валерий БАРАНОВ, Юрий ЛИТВИН (Блок Литвина), Юрий КРУК (БЮТ) предлагают предоставить право собственникам жилья и нежилых помещений в доме самостоятельно выбирать способ управления домом, определять исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в законопроекте №8391 «О внесении изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах (относительно усовершенствования системы управления жилым фондом и решения отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг)», внесенном в парламент 14 апреля т.г.

Согласно документу, размещенному на сайте ВР, планируется, что собственник жилья и нежилых помещений будет иметь право поручать полностью или частично распоряжаться и управлять принадлежащим ему имуществом, а также определять исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

В случае, если в доме не создано объединение совладельцев многоквартирных домов (ЖСК и т.д.), предлагается решать вопросы выбора способа управления домом через общее собрание собственников жилых и нежилых помещений.

Планируется, что собственники жилых и нежилых помещений дома могут принять решение об одном из таких способов управления домов: управление домом через созданную ими организацию (ОСМД, ЖСК и т.д.) или предоставление услуг по управлению домом исполнителем таких услуг.