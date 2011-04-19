Банки готовы кредитовать строительство незавершенных объектов к Евро-2012 – банкир

Отечественные банки заинтересованы в кредитовании строительства объектов в рамках подготовки к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Такое мнение УНИАН высказал председатель правления «Банка Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«Украинский бизнес, безусловно, может сейчас рассчитывать на поддержку в финансировании со стороны коммерческих банков. А учитывая снижение процентных ставок на рынке и большой интерес банков к проектам под Евро-2012, заемщик вправе ожидать выгодных условий», – считает банкир.

Как отметил В.БАЙРАКА, строительство большинства наиболее крупных объектов, в числе которых стадионы, дороги, аэропорты, уже профинансировано. В то же время ряд других инфраструктурных объектов, например гостиницы, все еще нуждаются в привлечении заемных средств для завершения строительства. По мнению банкира, такие проекты интересны банкам как с точки зрения общей избыточной ликвидности банковской системы, так с учетом короткого срока кредитования в условиях отсутствия длинного денежного ресурса.

Справка УНИАН. ПАО "Банк Кипра" (www.bankofcyprus.com.ua) – это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть Банка Кипра насчитывает 32 отделения в 8 регионах Украины. Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 марта 2011 года общий объем активов Банка составил 2,32 млрд. грн., статутный капитал – 531 млн.грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - . Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из 12000 сотрудников. Акции Банка Кипра котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.