Суд вернул столице еще более 100 га земель

Хозяйственный суд г. Киева 18 апреля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и принял решение, согласно которому в государственную собственность возвращены земельные участки города общей площадью более 106 га.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, в ходе проверки установлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства при получении в 2007 году обслуживающим кооперативом "Механизатор" земельных участков, расположенных в Голосеевском районе Киева.

Так, решением Киевсовета от 1 октября 2007 года вопреки требованиям Земельного кодекса, Закона "О природно-заповедном фонде Украины" и Жилищного кодекса указанному кооперативу переданы земли природно-заповедного фонда площадью 106,91 га (74,99 га бесплатно в частную собственность для строительства жилья и 31,92 га в долгосрочную аренду для рекреационных целей и благоустройства территории). При этом учредителями этого кооператива были лишь четыре физических лица, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем указанный кооператив передал земельные участки, которые были предоставлены ему в частную собственность, в уставный фонд других обществ, отмечают в Генпрокуратуре.

Учитывая нарушения действующего законодательства, допущенные при предоставлении земельного участка и создании указанного кооператива, Генпрокуратура предъявила в Хозяйственный суд иск, который 18 апреля суд удовлетворил. Признаны недействительными отмеченное решение Киевсовета, государственные акты на землю и признано отсутствие у указанного кооператива и последующих приобретателей права собственности на эти земельные участки.

С учетом предыдущих судебных решений по искам Генпрокуратуры отменены незаконные решения Киевсовета о передаче обслуживающим кооперативам более 660 га земель природно-заповедного и историко-культурного назначения стоимостью свыше 860 млн. грн.

Справка УНИАН. В конце октября 2007 года депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО обратился в Шевченковский райсуд столицы с иском к Киевсовету о признании незаконными и отмене решений сессии от 1 октября 2007 года, когда депутаты раздали более 2 тыс. гектаров столичных земель.

По данным Блока Кличко, на указанной сессии Киевсовета были приняты решения о передаче в частную собственность или постоянное пользование более 4% столичной земли, общая стоимость распределенной земли превышает 10 млрд. долларов.

20 мая 2008 года Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить иск В.КЛИЧКО.