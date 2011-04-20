Госгорпромнадзор вводит рейды строительного патруля

20:19, 20 апреля 2011
Недвижимость
0

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) вводит рейды строительного патруля на объекты строительства в связи с ростом уровня производственного травматизма в строительной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора.

Согласно сообщению, государственные инспекторы по надзору в строительстве и котлонадзоре будут проводить внеплановые проверки без предварительного уведомления об этом руководителей предприятий, что предусматривает оперативное реагирование органов государственного надзора на факторы риска, угрожающие жизни и здоровью работников, путем запрета проведения строительных работ на объектах.

При этом с целью создания безопасных условий труда на строительных объектах Евро-2012 за каждым объектом или группой объектов строительства предусматривается закрепление ответственных лиц по организации государственного надзора.

В случае выявления повторных нарушений условий выданных разрешений субъектом хозяйствования, а также наступления несчастных случаев со смертельным исходом, если их причиной стало несоблюдение условий разрешений, Госгорпромнадзор будет инициировать перед государственными органами лицензирования вопрос об аннулировании лицензий на проведение строительных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter