Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) вводит рейды строительного патруля на объекты строительства в связи с ростом уровня производственного травматизма в строительной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора.

Согласно сообщению, государственные инспекторы по надзору в строительстве и котлонадзоре будут проводить внеплановые проверки без предварительного уведомления об этом руководителей предприятий, что предусматривает оперативное реагирование органов государственного надзора на факторы риска, угрожающие жизни и здоровью работников, путем запрета проведения строительных работ на объектах.

При этом с целью создания безопасных условий труда на строительных объектах Евро-2012 за каждым объектом или группой объектов строительства предусматривается закрепление ответственных лиц по организации государственного надзора.

В случае выявления повторных нарушений условий выданных разрешений субъектом хозяйствования, а также наступления несчастных случаев со смертельным исходом, если их причиной стало несоблюдение условий разрешений, Госгорпромнадзор будет инициировать перед государственными органами лицензирования вопрос об аннулировании лицензий на проведение строительных работ.