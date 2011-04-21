ГИУ рассматривает все предложения ведущих банков по выгодному кредитованию населения

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рассматривает все предложения ведущих банков страны по выгодному кредитованию населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Сумах в ходе совместного совещания по вопросам финансирования достройки жилых объектов и возобновления ипотечного кредитования в регионах Украины заявил заместитель председателя правления ГИУ Юрий ЗОЦ.

«Мы всеми силами пытаемся наладить диалог между банками и застройщиками», - заверил Ю. ЗОЦ.

По его словам, в этом году планируется передать в распоряжение местных властей Сумской области 365 квартир и сдать в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров жилья. Для этого в 2011 г. Кабинетом министров Украины в рамках программы «Доступное жилье» Государственному ипотечному учреждению выделено 1,5 миллиарда гривен.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.