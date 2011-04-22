Дата открытия НСК «Олимпийский» будет определена 25 мая - Колесников

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ прогнозирует, что дата открытия Национального спортивного комплекса «Олимпийский» будет определена 25 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время семинара с журналистами региональных СМИ.

«На сегодняшний день нет никаких опасений по готовности стадиона. И 25 мая будет решено, когда его откроют», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также он отметил, что в апреле 2012 года будут подведены итоги относительно того, сколько было привлечено средств инвесторов на проекты, связанные с подготовкой к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в марте заявлял, что не исключает, что открытие реконструированного стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве может быть перенесено с 24 августа на осень.

«Проблемы этого олимпийского стадиона заключаются в том, что слишком поздно мы начали им заниматься. Слишком поздно», - отметил Президент.

Второй объективной проблемой в реконструкции НСК «Олимпийский» он назвал высокую технологичность и сложность проекта.

«Например, укрытие вантовое - это первый проект в мире, который будет осуществляться в Киеве», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«И по срокам оно будет проводиться приблизительно месяц. То есть, в 20-х числах апреля мы сможем получить ответ примерно, когда мы увидим конец строительства “олимпийского” стадиона. С 20-х чисел мая мы окончательно скажем, когда мы откроем стадион», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.