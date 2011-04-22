В Ялте планируют построить еще один 5-звездочный отель

Отель «Вилла Елена» (г. Ялта), первым в Крыму получивший категорию «5 звезд», планирует построить в центре Ялты еще один 5-звездочный отель на 250 номеров.

Об этом УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре АРК со ссылкой на управляющего отелем Алексея ВОЛОШИНА.

По его словам, предполагается, что на базе отеля будут располагаться медицинский центр, рестораны и бары, теннисные корты и многоуровневый подземный паркинг.

А.ВОЛОШИН также сообщил, что в этом году состоится запуск второго корпуса отеля «Вилла Елена» на 32 номера, где расположится ресторан «Гранд Терасса», бар «Лобби Лаундж», банкетный и конференц-холл, гастрономический бутик, wellness-центр и подземный паркинг.

Кроме того, с 2012 года отель планирует начать строительство третьей очереди «Вилла Елена» на 60 номеров, где также будет располагаться конгресс-центр, рестораны и бары, SPA и бассейны, многоуровневый подземный паркинг.

Как сообщал УНИАН, ялтинскому отелю «Вилла Елена» присвоена категорию «5 звезд». Это первый пятизвездочный отель в Крыму.

Справка УНИАН. Клуб-отель «Вилла Елена» - пятиэтажный особняк, построенный в центре Ялты в 1912 году по заказу купца первой гильдии Ивана Тихомирова, который назвал его в честь своей любимой дочери Елены. В настоящее время клуб-отель представляет собой комплекс апартаментов класса люкс, стилизованных под старину. В отеле представлен широкий выбор услуг, в том числе SPA-процедуры.