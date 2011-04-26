В Киеве самый дорогой дом в апреле можно купить за 7 млн. долл. - эксперт

Стоимость предложения самого дорогого дома в Киеве в апреле составила 7 млн. долл.

Об этом говорится в рейтинге пяти самых дорогих коттеджей Киева и области портала Slando, переданном УНИАН.

Согласно рейтингу, самым дорогим является трехуровневый дом общей площадью 620 кв. м с лифтом, бассейном, тренажерным залом, сауной, гаражом и участком в 9 соток, расположенный на Печерске (по ул. Панфиловцев).

Второе место занял 4-этажный особняк общей площадью 913 кв. м в Голосеево (пер. Цимбалов Яр). Стоимость дома составляет 6,5 млн. долл.

На третьей позиции – дом по ул. Черногорской на Печерске стоимостью 5 млн. долл. Общая площадь трехуровневого дома составляет 1 тыс. кв. м, площадь земельного участка – 10 соток.

В пятерку также вошел 4-этажный особняк в Святошинском районе стоимостью 4,5 млн. долл. Общая площадь дома – 2 тыс. кв. м, площадь земельного участка – 70 соток. В коттедже есть SPA-центр, сауна, бассейн, кинотеатр с профессиональным оборудованием, гараж на 6 машин.

Замыкает рейтинг 3-этажный особняк на Оболонской набережной стоимостью 4,1 млн. долл. Общая площадь дома составляет 730 кв. м, в доме – 6 спален, 5 санузлов, бассейн, сауна, каминный зал, гараж. Площадь земельного участка – 4 сотки.

Как сообщал УНИАН, стоимость предложения самого дорогого коттеджа в Киеве в марте составила 13 млн. долл.