Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым ускорить строительство жилья в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Настаиваю на ускорении жилищного строительства. Здесь нужно задействовать все ресурсы и создать дополнительные условия для возобновления того строительного бума, который у нас был», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли совместно с Национальным банком разработать механизмы для заинтересованности семей брать долгосрочные кредиты на приобретение жилья.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 января т.г. в Украине количество незавершенных объектов строительства сократилось на 3,8% по сравнению с 1 января 2010 г. - до 18,3 тыс. объектов.

Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 12 519 зданий и 5 742 инженерных сооружения, строительство большинства из них временно прекращено или законсервировано (соответственно 65,5% и 62,6% от общего количества).

Почти треть (4 089 объектов) зданий незавершенного строительства - это жилые здания (общей площадью 15,8 млн. кв. м), из которых в стадии строительства находилось 1 363 (площадью 10 млн. кв. м), а строительство 2 726 зданий (5,8 млн. кв. м) временно прекращено или законсервировано.

В Госстате отметили, что весомой является доля жилых зданий, строительство которых осуществлялось в Тернопольской (82,9% от общего количества жилых зданий в регионе), Ривненской (80,9%), Ивано-Франковской (78,7%) областях и Киеве (70,3%), в то же время в Житомирской и Кировоградской областях она составляла лишь 3,3% и 4,9% соответственно. Из общего количества незавершенных нежилых зданий 2 958 (35,1%) продолжали возводить, строительство 5 472 (64,9%) временно прекращено или законсервировано.