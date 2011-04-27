Кабмин расширил перечень оснований для кредитных каникул

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (№ 584 от 29 мая 2001 года), которыми расширил перечень оснований для предоставления возможности отсрочки уплаты основной суммы долга отдельным категориям заемщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

По словам вице-премьер-министра, изменения дадут возможность уменьшить кредитную нагрузку на молодые семьи, которые инвестировали свои средства в проблемные строительные объекты.

«Изменениями устанавливается, что региональное управление Фонда содействия молодежному жилищному строительству в случае рождения ребенка, бракосочетания, смерти одного из членов семьи заемщика, а также нарушения срока принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта более чем на шесть месяцев может определить в кредитном договоре с заемщиком льготный период для уплаты основной суммы долга, кроме процентов за пользование кредитом, сроком до одного года или до принятия в эксплуатацию такого объекта», – пояснил В.ТИХОНОВ.

При этом он отметил, что причиной внесения таких изменений послужил анализ объектов жилищного назначения, строящихся в рамках реализации Государственной программы обеспечения молодежи жильем. В частности, выявлено значительное количество не начатых строительством объектов и объектов, объемы выполненных работ на которых не соответствуют суммам инвестированных в строительство средств.

«Установлено, что общее количество заемщиков – молодых семей, которые получили льготные государственные кредиты и инвестировали свои средства в проблемные жилищные объекты, составляет 668 молодых семей. Перспектива получения жилья для этих семей на данное время является неопределенной. Материалы по таким объектам мы передали правоохранительным органам», – сказал вице-премьер-министр.

Он уточнил, что общий объем средств, перечисленный заемщиками заказчикам строительства этих объектов за счет кредитных ресурсов государственного и местных бюджетов, кредитных ресурсов на кредитование педагогических работников, кредитных ресурсов коммерческих банков, уставного капитала фонда, а также собственных средств заемщиков, составляет 164,9 млн. грн.