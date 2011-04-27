Кабмин утвердил новый состав набсовета Госфонда содействия молодежному строительству

Кабинет Министров Украины сегодня утвердил новый состав наблюдательного совета Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА Надежда ПЕТРУНЯК.

По ее словам, председателем наблюдательного совета назначен советник, специальный уполномоченный премьер-министра Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ. Его заместителями стали заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий ИСАЕНКО, председатель совета Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» Владимир ГРИЩЕНКО.

В состав набсовета (по согласию) вошли народные депутаты Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, Павел КОСТЕНКО, Владислав ЛУК’ЯНОВ, Андрей ПИНЧУК, Екатерина САМОЙЛИК, а также заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Петр КУЛИКОВ, заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий МАКСЮТА, председатель центрального комитета Профсоюза работников молодежных жилых комплексов и комитетов местного самоуправления Нина КАРАВАН, секретарь Межведомственной координационной комиссии по вопросам поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Василий НЕДАШКОВСКИЙ, заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса Управления реального сектора экономики Департамента профессиональной экспертизы Секретариата Кабинета Министров Украины Иван ШИМКОВ.