Правительство намерено увеличить штрафы за нарушения в сфере градостроительства

Кабинет Министров Украины сегодня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения ответственности и усовершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, министерство разработало этот законопроект на выполнение Закона «О регулировании градостроительной деятельности».

В.ТИХОНОВ отметил, что законопроектом предусматривается увеличить размеры штрафных санкций за правонарушения в сфере градостроительства, дифференцировать размеры штрафов в зависимости от категории сложности строящихся объектов, а также ввести персональную ответственность отдельных исполнителей за правонарушения в сфере градостроительства.

«Упрощение разрешительных процедур в строительстве должно происходить одновременно с усилением контроля со стороны государства над строительством и повышением ответственности всех участников процесса. Размер штрафа или другого наказания за нарушение законодательства, строительных норм, стандартов и правил должен отвечать ущербу, который нанесен или может быть нанесен в результате такого нарушения», – пояснил вице-премьер-министр.

Он также добавил, что существующие размеры штрафных санкций являются минимальными, не пугают участников строительного процесса, и они позволяют себе действовать за пределами правового поля.