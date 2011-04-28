Минрегионстрой намерен до июня провести инвентаризацию недостроев в Украине

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с областными госадминистрациями намерено провести по всей территории Украины инвентаризацию незавершенных объектов строительства с целью решения вопроса целесообразности их достройки, а также определения необходимых объемов финансирования достройки тех объектов, по которым будет принято соответствующее решение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра строительства и ЖКХ Виктора ТИХОНОВА.

По словам вице-премьер-министра, инвентаризацию планируется завершить в третьей декаде мая. В список недостроев, который планируется передать в Кабинет министров, должны войти все незавершенные объекты строительства независимо от формы собственности.

«Инвентаризацию проводим, чтобы увидеть четкую картину по каждому недострою: какого назначения тот или иной объект, кто заказчик строительства, степень его готовности, сметная стоимость, наличие проектно-сметной документации, наличие разрешения на выполнение строительных работ, заключение облгосадминистрации относительно целесообразности продолжения его строительства. Тогда мы сможем определиться, какие объекты в ближайшие несколько лет достроим, сколько на это нужно средств, и что делать с теми объектами, достройка которых является нецелесообразной», - пояснил В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января т.г., в Украине количество незавершенных объектов строительства составило 18,3 тыс. объектов, из которых 6,5 тыс. (35,4%) находились в стадии строительства, а на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или законсервировано.

При этом на территории 21 региона страны количество временно прекращенных или законсервированных объектов превышало количество строящихся объектов.

Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 12 519 зданий и 5 742 инженерных сооружения, строительство большинства из них временно прекращено или законсервировано (соответственно 65,5% и 62,6% от общего количества).

Почти треть (4 089 объектов) зданий незавершенного строительства - это жилые здания (общей площадью 15,8 млн. кв. м), из которых в стадии строительства находилось 1 363 (площадью 10 млн. кв. м), а строительство 2 726 зданий (5,8 млн. кв. м) временно прекращено или законсервировано.