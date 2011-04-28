В Украине не осуществляется процесс регулирования тарифов на услуги ЖКХ – депутат Матчук

В Украине не осуществляется процесс регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом заявил народный депутат («Наша Украина»), член Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам депутата, такая ситуация сложилась из-зв неопределенности, в которой с начала года вынуждена работать Национальная комиссия регулирования энергетики (НКРЭ).

Депутат напомнил, что с 1 января этого года вместо НКРЭ должна была быть создана Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг, но до сих пор она так и не появилась. По данным В.МАТЧУКА, на момент создания нового органа функции тарифного регулирования по всей Украине временно возлагались на несколько работников НКРЭ, которые уже сейчас не имеют законных полномочий на эту работу.

«Выходит, что в государстве с 46-миллионным населением сейчас никто не занимается разработкой тарифной политики, никто не анализирует тарифы на ЖКХ, никто не проводит оперативного реагирования на поданные расчеты. Это абсолютный ступор отрасли, полная неопределенность и абсурд», - заявил В.МАТЧУК.

По его словам, из-за того, что в Украине не создан орган, который будет регулировать тарифную политику, бюджет государства претерпевает миллиардные потери. Так, себестоимость работ на коммунальных предприятиях (тепло- и водообеспечение) растет ежемесячно, но тот перерасчет, который они подают к НКРЕ, никто не рассматривает. Таким образом, эти предприятия с каждым днем накапливают огромную задолженность.

«Уже сейчас такая разница в тарифах достигает около 18 миллиардов гривен и постоянно увеличивается. Это невероятные потери для государственного бюджета, поскольку понятно, что коммунальные предприятия сами не смогут справиться с огромным долгом. Такая ситуация – яркий пример преступной бездеятельности нынешней власти, которая из-за обычной халатности допускает миллиардные потери из бюджета», - считает депутат.

В связи с такой ситуацией В.МАТЧУК призывает правительство и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА как можно скорее сообщить, будет ли создана Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг. «Если Нацкомисия не будет создана – то пусть хотя бы НКРЭ получит полномочия, чтобы начать «разгребать» ситуацию. Или же создавайте Нацкомисию регулирования рынка коммунальных услуг – и пусть этот орган срочно берется за решение проблемы. Поскольку хуже всего сейчас – состояние неопределенности», - сказал депутат.

В пресс-службе В.МАТЧУКА напомнили, что закон о создании Нацкомисии регулирования рынка коммунальных услуг был принят 9 июля 2010 года и подписан Президентом.