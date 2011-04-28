В Киеве презентован логотип НСК «Олимпийский». Как передает корреспондент УНИАН, логотип был выбран из 260 работ, которые поступили в организационный комитет до 31 марта.

Победителем стал логотип, разработанный Сергеем МЕЛЬНИКОМ. Ему организаторы церемонии передали приглашение на открытие реконструированного НСК «Олимпийский», а также мяч с символикой Евро-2012.

«Это событие связано со спортом, это событие связано с созданием НСК «Олимпийский». Оно знаменует то, что Украина впервые в истории будет принимать уникальное спортивное событие Евро-2012. Это событие должно стать событием в возрождении спортивной жизни, а также главной спортивной арены Украины», - сказал член жюри конкурса логотипа НСК «Олимпийский», президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий СУШКЕВИЧ.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в 10 тыс. грн. В целом в конкурсе приняли участие 155 человек от 16 до 72 лет из 42 городов Украины, России, Германии, Швейцарии и Польши.