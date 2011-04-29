Население Украины в январе-марте оплатило ЖКУ на 90,2%

Жители Украины в январе-марте 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 12,1 млрд. грн., что составляет 90,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях (103,2-99,4%), самый низкий – в Днепропетровской области, Крыму, Луганской и Донецкой областях (79,6-86,4%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в марте т.г. увеличились на 23,7% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 477,4 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2011 года увеличилась на 0,8% по сравнению с февралем и на начало апреля 2011 года составила 12 млрд. 636 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,8 месяца. Увеличение задолженности произошло в 21 регионе страны.

В частности, в марте т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,7% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,6%, за вывоз бытовых отходов – 19,3%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,8%, за газоснабжение – 21,6%.

В январе-марте 2011 года население уплатило за электроэнергию 2 млрд. 316 млн. грн., что составляет 167,2% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (324,5-223,4%), самый низкий – в Черниговской области (93,5%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало апреля 2011 года составила 2 млрд. 918,1 млн. грн.

В январе-марте 2011 года население Украины заключило 22,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 52,7 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 49 млн. грн.