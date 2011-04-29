Cтоимость самой дорогой квартиры в апреле составила 71,7 млн. грн.

Стоимость предложения самой дорогой квартиры в Киеве в апреле 2011 года составила 71,7 млн. грн.

Об этом говорится в рейтинге пяти самых дорогих апартаментов Киева портала Slando, переданном УНИАН.

Согласно рейтингу, общая площадь самой дорогой квартиры по ул. Грушевского, 9а составляет 640 кв. м. На втором месте – трёхэтажный пентхауз возле станции метро «Арсенальная» по ул. Московская стоимостью 59,2 млн. грн. Общая площадь квартиры составляет 740 кв. м. В апартаментах есть два камина, бассейн, террасы для барбекю, спортзал, зимний сад, SPA-зона.

Третью позицию занимает еще одна квартира в доме по ул. Грушевского, 9а стоимостью 55,7 млн. грн. Общая площадь квартиры с дизайнерским ремонтом – 348,3 кв. м.

Замыкают рейтинг шестикомнатная квартира общей площадью 508 кв. м в клубном доме на Печерске по ул. Гастелло, 10 стоимостью 36 млн. грн., а также шестикомнатная трёхуровневая квартира возле станции метро «Республиканский стадион» (ул. Барбюса, 5в) стоимостью 33,6 млн. грн. Общая площадь квартиры составляет 327 кв. м.