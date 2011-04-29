Кабмин утвердил порядок принятия объектов в эксплуатацию

Кабинет министров Украины утвердил порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов, а также порядок внесения платы за выдачу сертификата, который выдается в случае принятия объекта в эксплуатацию, и ее размер.

Об этом говорится в постановлении №461 от 13 апреля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, принятие в эксплуатацию объектов I-III категории сложности и объектов, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта, проводится путем регистрации Государственной архитектурно-строительной инспекцией и ее территориальными органами поданной заказчиком декларации о готовности объекта в эксплуатацию.

В случае принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов I и II категории сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ до 31 декабря 2009 года, особенности регистрации декларации и ее форма определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Принятие в эксплуатацию объектов IV и V категории сложности осуществляется на основании акта готовности объекта к эксплуатации путем выдачи инспекцией сертификата.

В случае, когда на самовольно построенное недвижимое имущество определено право собственности по решению суда, оно принимается в эксплуатацию согласно данному порядку.

Датой принятия в эксплуатацию объекта является дата регистрации декларации или выдачи сертификата.

При этом размер платы за выдачу сертификата соответствия завершенного строительством объекта для объектов IV категории сложности составляет 4,6 минимальной заработной платы, V категории сложности – 5,2 минимальной заработной платы.