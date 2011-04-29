Зарубежные архитекторы занялись благоустройством центра Киева к Евро-2012

Киевская городская государственная администрация завтра, 30 апреля, подведет итоги международного архитектурного конкурса «Благоустройство центральной части Киева к Евро-2012 и на перспективу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, в конкурсе, который стартовал 20 декабря 2010 года, кроме украинских архитекторов, приняли участие архитекторы из 16 стран, в частности, из Колумбии, США, Норвегии, Японии, России, Мексики, Австралии, Португалии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии.

По итогам конкурса из 48 проектов отобрано 9 лучших проектов по благоустройству центральной части столицы, в частности, Крайки (туристический маршрут), Почтовой площади, Киевского Дитинца и Пейзажной аллеи, Контрактовой площади и Андреевского спуска, Европейской площади с выходом с Крещатика к Днепру, Крещатика и Майдана Независимости, Киевской крепости.

Согласно материалам, подготовленным к презентации конкурса, имеющимся в распоряжении агентства, авторами всех отобранных 9 проектов выступили зарубежные архитекторы из Колумбии, Нидерландов, Великобритании, США, России, Норвегии, Австралии, Японии и др.

Первая премия в конкурсе составит 10 тыс. евро, семь вторых премий – по 2 тыс. евро.

Как отметил Р.КРАМАРЕНКО, все предложения конкурса не будут реализованы как инвестиционные проекты, поскольку некоторые из них инвестиционно не привлекательны.

При этом он добавил, что в ходе конкурса поступили инвестиционные предложения по установке Колеса обозрения. Деталей данного предложения зампредседателя КГГА не озвучил.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, предложения архитекторов будут объединены с предложениями потенциальных инвесторов, девелоперов, наработками КГГА, которая планирует задействовать объекты коммунальной собственности и земельные участки.

В свою очередь главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК отметил, что главной целью конкурса было объединение идей архитекторов из разных стран по созданию пешеходного пространства между Софией Киевской и Киево-Печерской Лаврой, обустройству набережной Днепра от Почтовой площади до моста Патона.