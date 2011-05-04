Стоимость аренды квартир в Києве выросла на 0,79% – до 509 долл.

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 5 апреля по 4 мая 2011 года выросла на 0,79% (4 долл.) – до 509 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 522 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 691 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 825 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 401 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 678 долл., 3-комнатных – на 4 долл. – до 797 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 321 долл., 2-комнатных – на 3 долл. – до 423 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 632 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 330 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 439 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 603 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл., до 306 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 414 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 524 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 324 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 448 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 535 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 385 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 502 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 634 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл., до 297 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 414 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 526 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 312 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 436 долл., 3-комнатных – на 2 долл. – до 550 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 298 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 408 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 533 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2010 г. выросла на 16,68% (73 долл.) – до 511 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.