На вторичном рынке Киева стоимость жилья в апреле выросла на 0,5%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,50% – до 1799 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1391 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2844 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,35% (10 долл.) – до 2844 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,56% (13 долл.) – до 2324 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,84% (15 долл.) – до 1791 долл., Оболонском – на 0,16% (3 долл.) – до 1830 долл., Соломенском – на 0,63% (10 долл.) – до 1601 долл., Подольском – на 0,49% (8 долл.) – до 1637 долл., Святошинском – на 0,54% (8 долл.) – до 1481 долл., Дарницком – на 0,36% (5 долл.) - до 1391 долл., Днепровском районе – на 0,40% (6 долл.) – до 1515 долл., Деснянском районе – на 1,05% (15 долл.) – до 1447 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2011 года снизилась на 0,31% – до 1789 долл./кв. м; в 2010 году выросла на 7,28% – до 1795 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.