На вторичном рынке Одессы средняя стоимость жильця снизилась на 0,34%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года снизилась на 0,34% (5 долл.) – до 1478 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1156 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1694 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в районе Черемушки – на 0,33% (4 долл.) – до 1209 долл., в районе Молдаванка – на 0,50% (6 долл.) – до 1214 долл., в поселке Котовского – на 0,17% (2 долл.) – до 1156 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Приморском районе – на 0,65% (11 долл.) – до 1694 долл., в районе Таирово – на 0,42% (6 долл.) – до 1409 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 6,58% (92 долл.) – до 1493 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.