На первичном рынке Киева стоимость жилья выросла до 1562 долл./кв. м

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,77% (12 долл.) - до 1562 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1233 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2400 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,98% (19 долл.) – до 1954 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,62% (10 долл.) – до 1622 долл., Оболонском – на 0,62% (10 долл.) – до 1618 долл., Соломенском – на 0,64% (9 долл.) – до 1426 долл., Днепровском – на 0,94% (12 долл.) - 1290 долл., Подольском – на 1,05% (15 долл.) – до 1448 долл., Святошинском – на 1,02% (13 долл.) – до 1291 долл., Деснянском – на 0,81% (10 долл.) - до 1251 долл./кв. м, Дарницком – на 0,98% (12 долл.) – до 1233 долл., Печерском районе – на 0,50% (12 долл.) – до 2 400 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2011 года стабилизировалась на уровне 1548 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.