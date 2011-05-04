На вторичном рынке Донецка стоимость жилья выросла на 0,26%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,26%, или 3 долл., – до 1163 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 746 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1468 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском районе – на 0,47% (7 долл.) – до 1468 долл., Куйбышевском районе – на 0,11% (1 долл.) – до 948 долл., Кировском районе – на 0,24% (2 долл.) – до 845 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Киевском районе – на 1,61% (20 долл.) – до 1260 долл., Калининском – на 0,70% (8 долл.) – до 1157 долл., Петровском – на 0,81% (6 долл.) – до 746 долл./кв. м, Пролетарском – на 0,67% (6 долл.) – до 896 долл., Буденновском – на 0,44% (4 долл.) – до 918 долл., Ленинском – на 0,42% (4 долл.) – до 947 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 5,67%, или 62 долл., – до 1165 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.