«Вторичка» Днепропетровска подорожала на 0,62%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,62%, или на 7 долл., – до 1 138 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 883 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1 364 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 0,77% (9 долл.) – до 1 181 долл., Жовтневом – на 0,52% (7 долл.) – до 1 364 долл., Ленинском – на 0,57% (5 долл.) – до 883 долл., Самарском – на 0,53% (5 долл.) – до 941 долл., Индустриальном – на 1,04% (10 долл.) – до 969 долл., Бабушкинском – на 0,38% (5 долл.) – до 1 309 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 0,43% (4 долл.) – до 939 долл./кв. м, Красногвардейском районе – на 0,75% (9 долл.) - до 1 211 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 8,34%, или на 87 долл., – до 1 132 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.