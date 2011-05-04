На вторичном рынке Львова стоимость жилья выросла до 1 424 долл./кв. м

На вторичном рынке Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,71%, или на 10 долл., – до 1 424 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 175 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 821 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,61% (11 долл.) – до 1 821 долл., Зализнычном – на 1,04% (13 долл.) – до 1 268 долл./кв. м, Лычаковском районе – на 0,53% (7 долл.) – до 1 316 долл., Франковском – на 0,79% (11 долл.) – до 1 407 долл., Шевченковском – на 0,57% (7 долл.) – до 1 239 долл., Сыховском районе – на 1,12% (13 долл.) - до 1 175 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 3,98%, или на 54 долл., – до 1 418 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.