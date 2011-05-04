«Вторичка» Харькова в апреле подорожала до 1023 долл./кв. м

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,39%, или 4 долл., – до 1023 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 877 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1271 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,63% (8 долл.) – до 1271 долл., Октябрьском – на 0,21% (2 долл.) – до 953 долл., Фрунзенском – на 0,52% (5 долл.) – до 960 долл., Московском – на 0,66% (6 долл.) – до 915 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,34% (3 долл.) – до 877 долл./кв. м, Дзержинском районе – на 0,65% (8 долл.) – до 1235 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Ленинском районе – на 0,38% (4 долл.) – до 1048 долл., Коминтерновском – на 0,11% (1 долл.) – до 919 долл., Червонозаводском районе – на 0,32% (3 долл.) – до 921 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 8,10%, или 77 долл., – до 1021 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.