Депутат предлагает продлить до 2015 года мораторий на отчуждение общежитий

14:51, 04 мая 2011
Недвижимость
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Народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО (БЮТ) предлагает продлить до 1 января 2015 года мораторий на отчуждение общежитий.

Об этом говорится в законопроекте №8446 «О внесении изменений в некоторые законы Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» относительно продления моратория», внесенном в парламент 27 апреля т.г.

Согласно документу, размещенному на сайте ВР, предлагается с целью защиты жилищных прав жителей общежитий, недопущения их выселения из занимаемых жилых помещений, недопущения отчуждения общежитий, которые строились за государственные средства, установить мораторий до 1 января 2015 года на отчуждение (кроме передачи в коммунальную собственность соответствующих городских, поселковых, сельских советов) общежитий, находящихся в полном хозяйственном ведании или оперативном управлении предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, или вошедших в уставные фонды акционерных или коллективных предприятий, созданных в процессе приватизации или корпоратизации.

Предлагается установить, что мораторий действует на отчуждение любым способом общежитий как целостных имущественных комплексов или их отдельных зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений и другого имущества в пользу физических или юридических лиц.

Действующим законом «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» установлен мораторий на отчуждение общежитий на протяжении трех лет со дня опубликования закона (2008 год).

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