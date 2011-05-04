Жилье на вторичном рынке Киева в апреле подешевело на 0,8%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в апреле снизилась на 0,8% – до 2214 долл./кв. м.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости по итогам апреля сети агентств недвижимости RealDruzi, переданном УНИАН.

Согласно обзору, самая высокая средняя стоимость квартир в апреле была зафиксирована в Печерском (3653 долл./кв. м.) и Шевченковском (2959 долл./кв. м) районах. Самая низкая средняя стоимость была характерна для Деснянского (1462 долл./кв. м), Дарницкого (1630 долл./кв. м) и Святошинского (1694 долл./кв. м) районов.

По данным RealDruzi, в апреле спросом пользовались однокомнатные (33%), двухкомнатные (32%) и трехкомнатные (28%) квартиры. Многокомнатные квартиры (более четырех комнат) традиционно пользовались наименьшим спросом – всего 7% от количества заявок.

Высокий интерес у потребителей вызывали квартиры площадью 41-50 кв. м (23%), 71-80 кв. м (14%) и 31-40 кв. м (14%).

Самым высоким спросом в апреле пользовались квартиры стоимостью 51-75 тыс. долл. (27,8%), 76-100 тыс. долл. (21,2%) и 101-150 тыс. долл. (17,4%). Квартиры стоимостью от 1 млн. долл. традиционно вызывали у потребителей наименьший интерес.

При этом в апреле по сравнению с мартом количество новых предложений на рынке снизилось примерно на 4%. Наибольшая доля в структуре предложения квартир по количеству комнат пришлась на двухкомнатные (32%) и трехкомнатные (32%) квартиры, доля однокомнатных квартир составила 26%, многокомнатных – 10% от общего количества предложений.

Ранее специалисты сети агентств прогнозировали снижение средней стоимости жилья на вторичном рынке Киева в апреле на 0,8-1,5%.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 55 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.