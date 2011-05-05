Стоимость земли в Днепропетровской обл. снизилась на 0,55% – до 2536 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в апреле 2011 года снизилась на 0,55%, или 14 долл., – до 2536 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 1033 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2773 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 0,59% (16 долл.) – до 2693 долл./сотка, в Новомосковском – на 0,41% (5 долл.) – до 1217 долл./сотка, в Криничанском – на 0,19% (2 долл.) – до 1033 долл./сотка, в Синельниковском – выросла на 0,22% (6 долл.) – до 2773 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в первом квартале 2011 года снизилась на 0,53%, или 14 долл., – до 2565 долл. за сотку; в 2010 году – выросла на 0,75%, или 19 долл., – до 2579 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.