Стоимость земли в Одесской обл. снизилась на 0,88% – до 6210 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в апреле 2011 года снизилась на 0,88% (55 долл.) – до 6210 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 809 долл./сотка, самым дорогим - Ильичевск, где средняя цена продажи составила 8 141 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 1,18% (94 долл.) – до 7881 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 0,30% (24 долл.) – до 8141 долл./сотка, в Коминтерновском районе – снизилась на 0,63% (38 долл.) – до 6034 долл./сотка, в Беляевском – снизилась на 0,60% (17 долл.) – до 2809 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – снизилась на 0,21% (12 долл.) – до 5588 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в первом квартале 2011 года снизилась на 0,51% (32 долл.) – до 6322 долл. за сотку; в 2010 году – снизилась на 0,77% (49 долл.) – до 6354 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.