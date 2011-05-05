Стоимость земли во Львовской области снизилась на 1% – до 2450 долл. за сотку

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в апреле 2011 года снизилась на 1,01% (25 долл.) – до 2450 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменка-Бугский район со средним показателем 1025 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2876 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 1,17% (34 долл.) – до 2876 долл./сотка, в Яворовском – на 0,32% (6 долл.) – до 1886 долл./сотка, в Жовковском – на 0,84% (11 долл.) – до 1302 долл./сотка, в Каменка-Бугском – на 0,49% (5 долл.) – до 1025 долл./сотка, в Городокском – на 0,67% (12 долл.) – до 1782 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в первом квартале 2011 года снизилась на 0,62% – до 2475 долл. за сотку; в 2010 году – выросла на 0,84%, до 2490 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.