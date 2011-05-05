Стоимость земли в пригороде Киева снизилась на 0,43% – до 3904 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле 2011 года снизилась на 0,43%, или 17 долл., – до 3904 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в апреле самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 055 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 6 435 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,45% (29 долл.) – до 6435 долл./сотка, Броварском – на 0,33% (10 долл.) – до 3012 долл./сотка, Бородянском – на 0,47% (9 долл.) – до 1910 долл./сотка, Макаровском – на 0,45% (8 долл.) – до 1777 долл./сотка, Васильковском – на 0,79% (20 долл.) – до 2511 долл./сотка, Обуховском районе – на 0,39% (18 долл.) – до 4577 долл./сотка,

При этом стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе – на 0,87% (10 долл.) – до 1153 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,29% (3 долл.) – до 1055 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,49% (18 долл.) – до 1227 долл./сотка, Вышгородском – на 0,57% (17 долл.) – до 3025 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,47% (7 долл.) – до 1505 долл./сотка, Фастовском – на 0,26% (3 долл.) – до 1162 долл./сотка, Иванковском районе– на 0,36% (4 долл.) – до 1107 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале 2011 года снизилась на 0,63%, или 25 долл., – до 3925 долл. за сотку; в 2010 году - выросла на 3,1%, или 119 долл., – до 3950 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.