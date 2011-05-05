Минрегионстрой предусмотрит средства на недострои при внесении изменений в госбюджет

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено предусмотреть средства для достройки незавершенных бюджетных объектов при внесении изменений в Государственный бюджет 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Для бюджетных объектов мы будем искать возможность предусмотреть средства при подготовке изменений в Государственный бюджет текущего года, а также – в проекте бюджета на следующий год. Что касается объектов негосударственной формы собственности, то после завершения инвентаризации Национальный банк готов провести совместную встречу при участии представителей банков и вместе искать возможности для финансирования достройки таких объектов», - сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

В министерстве напомнили, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ утвердил план мероприятий центральных и местных органов исполнительной власти по достройке незавершенных объектов строительства. Первый этап – определение объектов, которые имеют высокую степень готовности (70% и больше) и могут быть завершены за год-полтора. По статистическим данным, такие объекты составляют 30% от всех незавершенных зданий. До 22 мая перечень объектов и предложения по их достройке министерство вынесет на рассмотрение правительства.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с областными госадминистрациями намерено провести по всей территории Украины инвентаризацию незавершенных объектов строительства с целью решения вопроса целесообразности их достройки, а также определения необходимых объемов финансирования достройки тех объектов, по которым будет принято соответствующее решение. Инвентаризацию планируется завершить в третьей декаде мая.

Напомним, на 1 января 2011 года в Украине насчитывается более 18 тысяч незавершенных объектов.