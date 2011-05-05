В Крыму 20 гостиниц сдали экзамен на «звездность», ялтинская «Вилла Елена» признана лучшей

В Автономной Республике Крым 20 объектов размещения прошли категоризацию на «звездность», из них 15 получили категорию «3 звезды», 4 гостиницы – «4 звезды», а ялтинскому отелю «Вилла Елена» присвоена категория «5 звезд».

Об этом УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре Крыма.

Согласно сообщению, в настоящее время начата работа по присвоению категорий сельским усадьбам. Определять категорию объектов зеленого туризма будет комиссия, в состав которой вошли представители Министерства курортов и туризма Крыма, Государственного предприятия «Крымский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», а также представители общественной организации «Слоу Фуд Крым».

Министр курортов и туризма Крыма Георгий ПСАРЕВ заявил, что введение обязательной категоризации объектов размещения позволит стимулировать предпринимательскую конкуренцию, а также повысит качество предоставляемых услуг.

Напомним, Верховная Рада Украины в феврале т.г. приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О туризме» относительно обязательности установления категорий объектам туристической инфраструктуры.