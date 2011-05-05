«Киевгорстрой» увеличил чистую прибыль в 14 раз – до 167,8 млн. грн.

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2010 году увеличило чистую прибыль в 14,2 раза по сравнению с 2009 годом – с 11 млн. 816 тыс. грн. до 167 млн. 832 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в прошлом году компания уменьшила чистый доход от реализации продукции в 1,2 раза – с 2 млрд. 146 млн. 108 тыс. грн. в 2009 году до 1 млрд. 735 млн. 266 тыс. грн.

Уставный капитал компании составляет 16 млн. 535 тыс. грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).