В Украине стоимость строительно-монтажных работ выросла на 18,5%

В январе-марте 2011 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с февралем 2011 года в марте стоимость строительно-монтажных работ выросла на 1,6%. С начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 3,4%.

В Госстате отметили, что за первый квартал т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по строительству нежилых зданий – на 16,6%, по строительству транспортных сооружений – на 23,1%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,4%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 25,9%, по строительству других инженерных сооружений – на 17,3%.

Справка УНИАН. В 2010 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году - на 11,3% по сравнению с 2008 годом, в 2008 году - на 35,3% по сравнению с 2007 годом.