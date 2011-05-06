В Крыму возбуждено дело по факту незаконного изъятия 25 гектаров земли в «Массандры»

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного изъятия 25 гектаров земли стоимостью 70 млн. грн. у государственного предприятия «Таврида», входящего в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело возбуждено по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

«В превышении служебных полномочий подозреваются должностные лица НПАО «Массандра», «Тавриды» и Маломаякского сельского совета. Первые незаконно отказались от земельного участка, а вторые противоправно распорядились землями госпредприятия, которые были выделены в собственность ряда граждан», - говорится в пресс-релизе.