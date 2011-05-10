«Укрбудконтракт»: переход на строительство полного цикла под силу только профессионалам

Компания «Укрбудконтракт» переходит на выполнение полного цикла строительных работ – от закладки фундамента до отделочных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам директора компании «Укрбудконтракт» Юрия ИОСИЛЕВИЧА, по сравнению с минувшим годом портфель заказов компании увеличился более чем вдвое.

Как отметил технический директор компании Андрей МИХАЛЕВ, с прошлого года компания «Укрбудконтракт» взяла курс на выполнение всех строительных работ своими силами.

«На определенном этапе развития строительной организации становится невыгодным привлекать субподрядчиков. Сейчас «Укрбудконтракт» находится именно на этой стадии: мы берем максимум работ на себя, переходя к строительству полного цикла, так сказать, от фундамента до дверных ручек», - уточнил он.

Необходимость обеспечения всех проектов квалифицированным и профессиональным персоналом является основной причиной усиленного поиска и набора и сотрудников.

HR-директор компании «Укрбудконтракт» Оксана КРАСНОЩЕК отметила, что компания осуществляет активный поиск и подбор сотрудников в блоки, связанные с планированием строительства, производством работ и финансовым контролем.

«Компании интересны специалисты, которые имеют солидный опыт работы и соответствующее образование. На сегодня в Украине есть ряд отличных специалистов, которые были вынуждены по той или иной причине не работать, переквалифицироваться или работать на себя. Не смотря на подобную тенденцию на рынке труда, компания готова приглашать на работу таких специалистов, однако нам нужны гарантии того, что новый сотрудник выдержит динамичный темп работы, будет готов соответствовать занимаемой должности, будет заинтересован в профессиональном, карьерном и материальном росте в рамках компании. Такого можно достичь только при условии, что сотрудник ориентирован на долгосрочные трудовые отношения с компанией. Мы со своей стороны готовы прикладывать максимум усилий для того, чтобы каждый сотрудник хотел достичь результата, знал и понимал свои задачи. В таких условиях сотрудник должен быть доволен своим окладом, и воспринимать оплату своего труда справедливой. Нам нужны не просто сотрудники, а профессионалы своего дела, и мы готовы адекватно оплачивать их труд», - подчеркнула она.

По словам HR-директора компании, помимо гарантированного оклада, существуют и другие виды мотивации сотрудников. Например, система бонусов, которая зависит от рентабельности, сроков и качества выполнения проектов, а также система выплат, связанная с событиями в жизни сотрудников — свадьба, рождение ребенка и т.п.

«Кроме этого, в рамках тренингов в Центре обучения и развития персонала мы готовы предложить нашим специалистам приобрести необходимые для работы и карьерного роста знания и навыки. Нам выгодно сотрудничество с хорошими специалистами, и компания открывает перед ними хорошие перспективы», — сказала она.

Справка УНИАН. ООО «Укрбудконтракт» является профессиональной генподрядной организацией, которая работает в сфере проектирования и строительства жилых, коммерческих, общественных и промышленных объектов. «Укрбудконтракт» выступает соучредителем Строительной палаты Украины, входит в Ассоциацию «Украинское объединение проектных организаций», является коллективным членом Академии строительства Украины, а также членом Украинской строительной ассоциации. В 2010 году «Укрбудконтракт» инициировал первый бизнес-образовательный проект в строительной отрасли Украины.