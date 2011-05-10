Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в Києве составляет более 97%

Общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в апреле, с учетом погашенной задолженности, составляет 97,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр».

Среди жильцов домов коммунальной формы собственности наивысшие показатели оплаты в Голосеевском (100,51%), Печерском (99,01%) и Подольском (98,84) районах города. Самый низкий уровень оплаты в Святошинском районе - 92,36%.

Вместе с тем, общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг на протяжении четырех месяцев 2011 года достиг 101,6% и превысил показатель 2010 года, который составлял 99,93%.

Директор коммунального предприятия «ГИВЦ» Станислав КАПЛУНЕНКО заметил, что с сентября 2010 г. киевляне своевременно и в полном объеме платят за потребленные жилищно-коммунальные услуги, уровень оплаты превышал 100%.